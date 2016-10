Russisch vliegtuig doorzocht na bommelding

ANP Russisch vliegtuig doorzocht na bommelding

GENÉVE ( - RT) - Een vliegtuig van Aeroflot is donderdag op de luchthaven van Genève vlak voor vertrek naar Moskou tegengehouden nadat een passagier had gezegd dat er een bom aan boord was. De man, een Rus, is gearresteerd. Dat heeft het Zwitsers Openbaar Ministerie gezegd.

Door ANP - 13-10-2016, 16:51 (Update 13-10-2016, 16:51)

De 115 inzittenden is verzocht het toestel te verlaten zodat specialisten van de politie het konden doorzoeken. De reizigers zullen volgens de Russische maatschappij worden overgeboekt op een andere vlucht.