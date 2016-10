New York Times weigert rectificatie Trump

NEW YORK - The New York Times neemt geen woord terug van het woensdag gepubliceerde verhaal over oude escapades van Donald Trump. Twee vrouwen beweerden in het verleden tegen hun zin seksueel benaderd te zijn door de Republikeinse presidentskandidaat. Deze reageerde woedend en eiste via zijn advocaat rectificatie wegens smaad. De huisjurist van de krant wees die claim donderdag af.

Door ANP - 13-10-2016, 21:36 (Update 13-10-2016, 21:36)

,,Niets in ons artikel heeft ook maar de geringste invloed gehad op de reputatie die de heer Trump zichzelf heeft bezorgd door eigen woorden en daden'', stelde David McCraw in een brief namens de hoofdredactie en directie. Hij voegde eraan toe dat als Trump van mening blijft dat er sprake is van vuige roddel, de NYT hem graag uitnodigt zijn gelijk te halen bij de rechter.