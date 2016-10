Mexico wil 'El Chapo’ uitleveren aan de VS

MEXICO-STAD - De Mexicaanse regering is van plan drugsbaron Joaquin 'El Chapo' Guzmán begin volgend jaar uit te leveren aan de Verenigde Staten.

Door ANP - 14-10-2016, 17:36 (Update 14-10-2016, 17:36)

De Mexicaanse nationale veiligheidscommissaris Renato Sales verwacht de voormalige baas van het Sinaloa-drugskartel in januari of februari over te dragen, liet hij vrijdag aan tv-zender Televisa weten.

De VS beschuldigen Guzmán van moord, drugshandel, georganiseerde misdaad en het witwassen van geld. Op dit moment zit hij in een zwaar beveiligde gevangenis in Ciudad Juarez, bij de Amerikaanse grens.

Guzmán is al twee keer ontsnapt uit een zwaarbeveiligde gevangenis. Zo zag ’s werelds machtigste drugshandelaar in 2015 kans te ontsnappen uit een gevangenis bij Mexico-Stad via een meer dan een kilometer lange tunnel. In januari van dit jaar werd hij na een grote klopjacht weer opgepakt.

Guzmáns advocaten willen de uitlevering van hun cliënt voorkomen. Zo nodig zullen ze de zaak aanvechten voor een internationaal gerechtshof. ,,We zullen vechten tot het einde", zei zijn advocaat.