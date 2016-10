Kerry en Lavrov zoeken oplossing voor Syrië

LAUSANNE - De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en zijn Amerikaanse collega John Kerry praten zaterdag in Lausanne over de situatie in Syrië. Ze zoeken naar een politieke oplossing van het conflict in het land. Ook regeringsvertegenwoordigers van Saudi-Arabië, Turkije, Qatar en Iran schuiven aan bij de bespreking.

Door ANP - 15-10-2016, 4:33 (Update 15-10-2016, 4:33)

Kerry reist zondag door naar Londen voor een ontmoeting met Europese ministers van Buitenlandse Zaken en internationale gesprekspartners over gezamenlijke standpunten voor de aanpak van de crisis in Syrië.

Een week geleden schortten de Amerikanen het overleg met Rusland over een nieuwe wapenstilstand in de zwaar belegerde stad Aleppo nog op. Omdat beide grootmachten totaal verschillende belangen hebben in Syrië, is het gevaar van escalatie in de hele regio en zelfs buiten het Midden-Oosten bepaald niet hypothetisch.