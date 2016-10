Erdogan verdedigt Turkse troepen in Irak

ANP Erdogan verdedigt Turkse troepen in Irak

ISTANBUL - Turkije zegt dat Irak hulp nodig heeft bij het verjagen van Islamitische Staat uit de Irakese stad Mosul. De aanwezigheid van Turkse militairen in een legerkamp vlakbij deze stad, op zo'n 100 kilometer afstand van de Turkse grens, is nodig om een aanval tegen Turkije tegen te gaan.

Door ANP - 15-10-2016, 14:35 (Update 15-10-2016, 14:35)

Dat zei zaterdag de Turkse president Erdogan tijdens een ceremonie in Rize, een stad aan de Zwarte Zee. Turkije accepteert niet dat Mosul gedomineerd wordt door IS of ,,elke andere organisatie’’, zei Erdogan. De Verenigde Staten steunen een aanval op Mosul, maar de Iraakse regering wil niet dat Turkije daar aan meedoet.

Erdogan zei ook dat rebellen die door Turkije gesteund worden in het noordwesten van Syrië, oprukken naar het IS-dorp Dabiq.