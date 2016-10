Amerikaan ontvoerd in Niger

NIAMEY - Gewapende mannen hebben vrijdag in Niger een Amerikaanse hulpverlener ontvoerd en overgebracht naar Mali. Dat bevestigt de burgemeester van de stad Abalak. ''Eerst kwamen ze op motoren en doodden ze twee bewakers. Daarna kwam er een terreinwagen die de man meenam richting de grens met Mali'', aldus de burgemeester.

Door ANP - 15-10-2016, 16:59 (Update 15-10-2016, 16:59)

Ontvoeringen zijn in Niger een stuk zeldzamer dan in buurland Mali, waar islamitische extremisten vaker mensen kidnappen voor losgeld of politieke eisen. Er is niet eerder een Amerikaanse burger in Niger ontvoerd. Wel probeerden vermoedelijk islamitische extremisten ambassadepersoneel van de Verenigde Staten te ontvoeren in de stad Tahoua.

Een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade meldt dat een onderzoek is gestart, maar wilde het incident niet bevestigen.