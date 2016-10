Congo stelt presidentsverkiezingen uit

ANP Congo stelt presidentsverkiezingen uit

NAIROBI - De Democratische Republiek Congo stelt de voor volgende maand geplande presidentsverkiezingen uit tot april 2018. Zowel de regeringscoalitie als enkele oppositiepartijen hebben hiervoor gekozen.

Door ANP - 16-10-2016, 12:40 (Update 16-10-2016, 12:40)

Een officiële reden wordt niet genoemd, maar volgens oppositiepartijen is dit voor president Joseph Kabila de enige manier om aan te blijven. Hij zou eigenlijk eind 2016 moeten aftreden. Enkele grote oppositiepartijen zijn woedend over het besluit. Ze hebben gezworen weer de straat op te gaan om Kabila te dwingen zijn machtszetel af te staan. In september kwamen al ruim vijftig mensen om het leven bij protesten tegen Kabila.

Kabila is al president sinds 2001, maar de grondwet staat niet toe dat hij zich opnieuw kandidaat stelt. De hoogste rechter in Congo heeft eerder geoordeeld dat Kabila mag aanblijven tot er een opvolger is gekozen.