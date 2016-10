Emir Koeweit stuurt parlement naar huis

KOEWEIT - De emir van Koeweit, Sabah al-Ahmed, heeft het parlement van de Golfstaat ontbonden en nieuwe verkiezingen aangekondigd. In een nogal cryptisch koninklijk besluit staat volgens het staatspersbureau Kuna dat het ,,gezien de omstandigheden in de regio en de veiligheid beter is om het volk te laten beslissen". Het worden de zevende verkiezingen in tien jaar.

In de oliestaat Koeweit heersen politieke spanningen nu er flink bezuinigd moet worden. De overheid wil dit doen door mensen aan te pakken die langdurig een uitkering krijgen. Regering en oppositie waren sterk verdeeld over de bezuinigingen.

De emir gaf geen datum voor nieuwe verkiezingen, maar volgens de Koeweitse wet moeten verkiezingen binnen 60 dagen na ontbinding van een parlement worden gehouden.

De emir van Koeweit (een bondgenoot van Amerika) heeft veel macht en staat boven de regering.