Trump en Pence verschillen opnieuw van mening

WASHINGTON - Mike Pence, de beoogd vice-president van Donald Trump, heeft zondag opzien gebaard door opnieuw een duidelijk ander standpunt in te nemen dan de presidentskandidaat zelf.

Door ANP - 16-10-2016, 22:06 (Update 16-10-2016, 22:06)

Volgens de gouverneur van Indiana is er geen twijfel dat de Russen achter de recent gehackte e-mails bij de Democraten zitten. ,,Al het bewijsmateriaal wijst die kant op'', verklaarde Pence. ,,Er moeten ernstige consequenties volgen voor Rusland of elk ander land als het de privacy en veiligheid van de Verenigde Staten in gevaar brengt.''

Trump plaatste eerder twijfels bij de Russische betrokkenheid. ,,Misschien zijn er geen hacks'', zei hij.

Over Rusland hadden de twee Republikeinen al uiteenlopende standpunten geuit. Trump zei tijdens het tweede verkiezingsdebat dat hij en zijn running mate het oneens waren over de aanpak van de crisis in Syrië en de rol van Rusland daarin.