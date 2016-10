Premier in Montenegro haalt geen meerderheid

ANP Premier in Montenegro haalt geen meerderheid

PODGORICA - De socialistische partij DPS van premier Milo Djukanovic heeft de parlementsverkiezingen in Montenegro gewonnen. De partij heeft echter geen absolute meerderheid gehaald, waardoor Djukanovc een coalitie nodig heeft om zijn 24 jaar in het centrum van de macht een vervolg te kunnen geven.

Door ANP - 16-10-2016, 23:25 (Update 16-10-2016, 23:25)

Volgens een peiling na het tellen van 71 procent van de stemmen, krijgt DPS 41 procent en daarmee 36 van de 81 zetels. De grootste oppositiepartij Democratisch Front (DF) haalde 20 procent van de stemmen, wat neerkomt op 18 zetels.

De uitslagen wijzen erop dat het lastig wordt voor de DPS om een regering te vormen. Djukanovic regeert met korte onderbrekingen al 24 jaar in Montenegro dan wel als premier of als president. Critici beschuldigen hem ervan dat hij zijn positie gebruikt heeft voor zelfverrijking. Deze verkiezingen gingen voor een groot deel over deze corruptiebeschuldigingen.