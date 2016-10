Turkije: grensgebied grotendeels veilig

ANKARA - Met de herovering van het Syrische dorp Dabiq en een aantal andere stukken dichtbij Turkije is het grensgebied tussen de twee landen grotendeels veiliggesteld. Dat heeft het Turkse leger maandag gezegd.

17-10-2016

Het Turkse leger lanceerde eind augustus een operatie om terreurbeweging IS te verdrijven uit het grensgebied. De inname van Dabiq is van grote symbolische waarde: het is in de propaganda van IS de plek waar de laatste, apocalyptische slag tussen de 'kruisvaarders' en de strijders van IS zal plaatsvinden. Met de herovering van het dorp is het gevaar van raketaanvallen op Turks grondgebied geweken, aldus het leger.

Dabiq werd zondagochtend ingenomen door Syrische rebellen, ondersteund door Turkse tanks en gevechtsvliegtuigen. Sindsdien kwamen negen door Turkije gesteunde rebellen om en raakten 24 anderen gewond. Aan de zijde van IS vielen ,,vele'' doden, zei het leger zonder een concreet aantal te noemen.