ANP 'Brandstichting was aanval op democratie'

RALEIGH - De aanval met een brandbom op een kantoor van de Republikeinse partij in de staat North Carolina was een aanval op de democratie. Dat heeft de Republikeinse gouverneur van de staat, Pat McCrory, gezegd.

Door ANP - 17-10-2016, 11:08 (Update 17-10-2016, 11:08)

,,De brandbomaanval op een lokaal politiek hoofdkantoor in Orange County is duidelijk een aanval op onze democratie'', tekende de Charlotte Observer op uit de mond van McCrory. ,,Er is in onze samenleving geen plaats voor geweld, en dat geldt dubbelop voor onze verkiezingen.''

Op een gebouw naast het Republikeinse kantoor werd na de aanval een hakenkruis aangetroffen met een dreigement. ,,Nazi Republikeinen, verlaat de stad of anders'', was met verf op het gebouw gekalkt.

Trump

De Republikeinse presidentskandidaat gaf - zonder daarvoor enig bewijs aan te dragen - aanhangers van zijn tegenstander Hillary Clinton de schuld van de aanval. ,,Beesten die Hillary Clinton en de Democraten vertegenwoordigen in North Carolina hebben net een brandbomaanval uitgevoerd op ons kantoor in Orange County, omdat we aan de winnende hand zijn'', schreef Trump op Twitter.

De Democratische partij heeft de aanval veroordeeld en ook Clinton sprak er schande van. ,,De aanval op het hoofdkantoor van de GOP in Orange County is gruwelijk en onacceptabel. Zeer dankbaar dat iedereen veilig is'', was te lezen op Clintons Twitter-account.