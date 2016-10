Dodelijke zelfmoordaanslag bij Bagdad

BAGDAD - Een zelfmoordaanslag op een controlepost van de Iraakse veiligheidsdiensten ten zuiden van Bagdad heeft maandag aan zeker tien mensen het leven gekost. Nog eens 25 anderen raakten gewond, zeiden bronnen bij de politie en de hulpdiensten.

Door ANP - 17-10-2016, 12:17 (Update 17-10-2016, 12:17)

De dader reed met zijn met explosieven volgeladen auto in op de post in Yusufiya, vijftien kilometer van de Iraakse hoofdstad. Onder de doden zijn zowel agenten, militairen als burgers.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is vooralsnog niet opgeëist, maar het vermoeden is dat terreurbeweging Islamitische Staat erachter zit. De groep voert vaker aanslagen uit op Iraakse veiligheidstroepen. Daar komt nog bij dat het Iraakse leger maandag aan een offensief begon om Mosul, de tweede stad van het land, te heroveren op IS.