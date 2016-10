Iraaks leger rept van zware verliezen IS

MOSUL - Een brigade van het Iraakse leger heeft de terreurgroep Islamitische Staat (IS) maandag een forse klap toegediend bij de opmars richting Mosul. Een legerwoordvoerder zei tegen CNN dat IS zware verliezen aan strijders en materieel heeft moeten incasseren.

Volgens het Iraakse leger rukken de militairen en hun bondgenoten op naar Hamdaniyah ten zuidoosten van Mosul. CNN meldde dat strijders van IS mogelijk oliebronnen in brand hebben gestoken. Door de zwarte rook van de brand zou de terreurgroep het zicht van het Iraakse leger willen belemmeren en de opmars richting Mosul willen vertragen.

De internationale coalitie tegen IS bestookte maandag vanuit de lucht enkele stellingen van IS in de buurt van Mosul.