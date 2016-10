Zeker een dode door explosie chemieconcern

LUDWIGSHAFEN - Door de zware explosie op het terrein van het Duitse chemieconcern BASF in Ludwigshafen en de brand die erop volgde, is maandag ten minste een dode gevallen. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten bekendgemaakt. Zeker zes mensen raakten zwaar gewond en ten minste eenzelfde aantal wordt nog vermist. De situatie is nog onoverzichtelijk.

Door ANP - 17-10-2016, 14:39 (Update 17-10-2016, 16:57)

De bedrijfsarts vertelde een persoon met lichte verwondingen te hebben gezien, maar acht het waarschijnlijk dat anderen al elders zijn behandeld. Luchtmetingen hebben uitgewezen dat er geen gevaar voor de volksgezondheid bestaat. Welke stoffen precies zijn vrijgekomen, is nog onduidelijk evenals de oorzaak van het ongeluk. Er zijn voorzorgsmaatregelen genomen om te voorkomen dat er vervuild water de Rijn instroomt. Dat lijkt tot dusver niet gebeurd.

De directeur van de vestiging Ludwigshafen vertelde dat eerst een aanvoerpijp in het havengebied vlam had gevat. Toen de brandweer arriveerde voor de bluswerkzaamheden, ontstond de ontploffing die tot in de verre omtrek was te horen. De rookpluim was tot buiten de stad te zien. Het vuur is inmiddels onder controle maar nog niet gedoofd.