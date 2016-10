Hitlers geboortehuis wordt gesloopt

BRAUNAU AM INN - Het geboortehuis van Adolf Hitler in Braunau am Inn valt ten prooi aan de slopershamer. De Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Wolfgang Sobotka vindt dat er hooguit een verklarend bordje op het nieuwe pand mag komen, meer niet.

Door ANP - 17-10-2016, 18:28 (Update 17-10-2016, 18:28)

Sobotka volgt daarmee het advies van een commissie. Op de plek van het oude pand komt of een sociale instelling of een gemeentelijke organisatie. Daarmee wordt elke herinnering aan de dictator uitgebannen. Hitler werd op 20 april 1889 in het oude pand geboren. Hij stierf in zijn bunker in Berlijn op 30 april 1945.

Jarenlang was het huis onderwerp van strijd tussen voor- en tegenstanders van sloop. Veel neonazi's kwamen naar Braunau om zich bij het huis te laten fotograferen. De Oostenrijkse autoriteiten wilden van die 'pelgrimsfunctie' al lang af.

De jonge Hitler bracht zijn eerste levensjaar in het huis door. Het staat nu al enkele jaren leeg. Het laatste woord is formeel aan het parlement in Wenen, dat moet instemmen met het voornemen.