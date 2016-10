Ruim 20 doden door brand in Indiase kliniek

BHUBANESWAR - Een brand in een privékliniek in de Indiase plaats Bhubaneswar heeft aan minstens 22 mensen het leven gekost. Het vuur ontstond maandagavond in de dialyseruimte van de SUM-kliniek.

Door ANP - 17-10-2016, 20:16 (Update 17-10-2016, 20:16)

De kliniek zelf wilde niets zeggen over het aantal doden, maar andere ziekenhuizen in Bhubaneswar telden 22 stoffelijke overschotten die ze binnenkregen, zo melden Indiase media. Het is nog niet bekend hoeveel gewonden er zijn.

Volgens onderzoekers ontstond de brand vermoedelijk door kortsluiting op de dialyseafdeling. Binnen de kortste keren was de hele afdeling een grote vlammenzee. De brandweer zette meer dan 120 mensen in om het vuur te bestrijden.