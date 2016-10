Frankrijk organiseert Mosul-bijeenkomst

PARIJS - Frankrijk organiseert donderdag een ingelaste bijeenkomst waarop het offensief tegen Mosul onderwerp van gesprek is. Een coalitie van Iraakse troepen, Koerdische strijders en Amerikaanse vliegtuigen opende maandag de aanval op de Iraakse stad die in handen is van Islamitische Staat. Ook door Turkije getrainde strijders openden het vuur tegen IS in de stad.

Door ANP - 17-10-2016, 21:33 (Update 17-10-2016, 21:33)

Namens Nederland woont minister Koenders van Buitenlandse Zaken de vergadering in Parijs bij. Het is nog niet bekend welke buitenlandse bewindslieden donderdag naar de Franse hoofdstad reizen.

Volgende week maandag staat er in Parijs al overleg op de agenda waarin ministers van Defensie van twaalf landen de strijd tegen IS in Syrië en Irak bespreken.