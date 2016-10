Melania Trump zegt dat Donald werd opgehitst

NEW YORK - Donald Trump heeft zich laten ophitsen door presentator Billy Bush om vrouwonvriendelijke uitspraken te doen in de uitgelekte video uit 2005. Met die uitspraak heeft Melania Trump haar man maandag verdedigd in een interview met CNN.

Door ANP - 18-10-2016, 7:09 (Update 18-10-2016, 7:09)

De echtgenote van de Republikeinse presidentskandidaat reageerde in het interview voor het eerst op televisie op de laatdunkende opmerkingen die haar man had gedaan in de video. Ze deed de uitspraken af als ,,jongenspraat", maar zei ook dat ze verrast was, omdat ze haar man nog nooit zo had horen praten. ,,Ik was verrast, want ik zei dat ik die persoon die op die manier praat niet ken. Zulke dingen zou hij privé ook niet zeggen", aldus de beoogde first lady.

In een ander interview had Melania al gezegd dat ze haar man de uitspraken had vergeven. ,,Ik heb zijn excuses aanvaard en we gaan verder.''