Leger Colombia doodt rebel van ELN

BOGOTA - Het Colombiaanse leger heeft bij een militaire operatie tegen de guerrillabeweging ELN één rebel gedood en vier rebellen gevangengenomen. Dat heeft het leger bekendgemaakt. De BBC meldt dat ook 24 rebellen zich hebben overgegeven en bereid waren de wapens neer te leggen.

Door ANP - 18-10-2016, 7:11 (Update 18-10-2016, 7:11)

Militairen vielen een kamp van rebellen in de Noordoostelijke provincie Casanare aan. Het offensief komt tien dagen voor het vredesoverleg tussen de Colombiaanse regering en ELN die op 27 oktober zullen beginnen in buurland Ecuador. Er zijn geen aanwijzigingen dat beide partijen tot die datum zullen overgaan tot een staakt-het-vuren.

Het ELN is na de FARC de grootste rebellenbeweging in Colombia. Het voert al vijftig jaar oorlog tegen de Colombiaanse regering. Met de FARC sloot president Santos onlangs een vredesakkoord. Hoewel hem dat de Nobelprijs voor de Vrede opleverde, verwierpen de Colombianen het akkoord in een referendum.