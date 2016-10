Top in Berlijn over vredesproces Oekraïne

BERLIJN - Voor het eerst sinds het begin van de crisis in Oekraïne in het voorjaar van 2014 komt de Russische president Vladimir Poetin naar Berlijn. Hij praat woensdag 19 oktober in de Duitse hoofdstad met bondskanselier Angela Merkel, de Franse president François Hollande en het Oekraïense staatshoofd Petro Porosjenko over het vredesproces in het oosten van Oekraïne, aldus een Duitse regeringswoordvoerder dinsdag

Door ANP - 18-10-2016, 12:29 (Update 18-10-2016, 12:29)

De leiders van de vier landen spraken elkaar voor het eerst in dit verband in Normandië. Het vierpartijenoverleg heet daarom het Normandië-formaat. Rusland keerde zich in augustus af van de overleggroep, omdat Oekraïne zich schuldig zou hebben gemaakt aan het beramen van terroristische aanslagen. Eind september liet het Kremlin weten het overleg te willen hervatten.

De belangrijkste taak van de vier landen is het toezien op het vredesakkoord van Minsk. Daarin is onder meer opgenomen dat rebellen in Oost-Oekraïne en het Oekraïense leger zich aan een staakt-het-vuren moeten houden.