Schietpartij in kapsalon familiedrama

DÜREN - Een schietpartij in een kapsalon in de Duitse plaats Düren heeft dinsdag voor grote opschudding gezorgd. De politie rukte massaal uit en zette onmiddellijk nadat alarm was geslagen een deel van de binnenstad af. Een speciale eenheid viel het pand binnen en trof er twee zwaargewonden aan, van wie een 27-jarige man ter plekke overleed. Een even oude vrouw werd in een ziekenhuis opgenomen en geopereerd. Ze ligt op de afdeling intensive care.

Door ANP - 18-10-2016, 21:44 (Update 18-10-2016, 21:44)

De politie sprak van een familiedrama, zeer waarschijnlijk tussen een echtpaar met huwelijksproblemen. Een officier van justitie bevestigde dat vermoeden. ,,Een emotioneel geëscaleerde scheidingsaffaire. De man schoot zijn vrouw in het hoofd en sloeg daarna de hand aan zichzelf'', aldus het OM.

Getuigen vertelden dat de man de kapperszaak binnenviel, de vrouw riep en haar vermoedelijk gijzelde. Daarbij vielen een onbekend aantal schoten. Aanwezige klanten konden ongedeerd ontsnappen.