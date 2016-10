VS leveren drugshandelaar uit aan Mexico

MEXICO-STAD - De Verenigde Staten hebben Zhenli Ye Gon, die verdacht wordt van grootschalige drugshandel, dinsdag uitgeleverd aan Mexico. De Chinees-Mexicaanse zakenman, een grote jongen in de farmaceutische industrie, is volgens het Openbaar Ministerie meteen opgesloten in de zwaar beveiligde gevangenis El Altiplano.

Door ANP - 18-10-2016, 22:33 (Update 18-10-2016, 22:33)

Zhenli zou tonnen efedrine van Azië naar Mexico hebben gesmokkeld voor de productie van synthetische drug methamfetamine. Bij een inval in zijn huis in Mexico-Stad werden indertijd meer dan 200 miljoen dollar in contanten gevonden. De in Hongkong geboren verdachte werd in 2007 gearresteerd in de VS, vier jaar later stemde de Amerikaanse rechter in met uitlevering. Die werd door een reeks juridische procedures echter jarenlang getraineerd.

In Mexico zal Zhenli onder meer terecht staan voor lidmaatschap van een criminele organisatie, drugshandel, witwassen van geld en ongeoorloofd wapenbezit.