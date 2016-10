Ecuador heeft internet voor Assange beperkt

QUITO - Ecuador heeft de toegang tot internet beperkt voor Julian Assange. Dat heeft de regering van Ecuador dinsdag toegegeven. Assange, de oprichter van Wikileaks, verblijft sinds 2012 in de ambassade van het Zuid-Amerikaanse land in Londen.

Wikileaks had zondag al gemeld dat Assange geen verbinding meer had, waarbij werd gehint dat Ecuador mogelijk onder druk van de Verenigde Staten tot dit besluit was gekomen. Wikileaks had in de afgelopen weken gehackte e-mails gepubliceerd die over de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton gaan.

De regering van Ecuador maakte bekend dat het lekken van informatie de verantwoordelijkheid van Wikileaks is en dat het zich niet wil bemoeien met het verkiezingsproces. ,,Ecuador zwicht niet voor druk van andere landen. Op eigen gezag heeft Ecuador tijdelijk de toegang tot de communicatiesystemen van haar Britse ambassade beperkt'', luidt de verklaring.