ANP Europa komt aan bij Mars

DARMSTADT - Europa begint woensdag aan een dubbele ruimtemissie bij Mars. Een satelliet komt dan in een baan rond de rode planeet. Gelijktijdig moet een lander gecontroleerd op het oppervlak worden neergezet.

Door ANP - 19-10-2016, 4:36 (Update 19-10-2016, 4:36)

In de afgelopen maanden zijn ze samen naar Mars gevlogen. Ze moeten onder meer de dampkring van onze buurplaneet onderzoeken. De missie wordt uitgevoerd met Rusland.

De satelliet heet de Trace Gas Orbiter. Die speurt vooral naar methaan, een gas dat kan wijzen op minieme vormen van leven. Om in een baan rond Mars te komen, moet de sonde woensdag zo hard afremmen dat hij wordt gegrepen door de zwaartekracht van de planeet. Dat remmen begint om 15.04 uur Nederlandse tijd en duurt ruim twee uur.

Ruim een uur later, om 16.42 uur, begint de landing van de Schiaparelli. Hij komt dan met een snelheid van 21.000 kilometer per uur de dampkring van Mars binnen. Dat gebeurt op een hoogte van 121 kilometer. Hij heeft vervolgens minder dan zes minuten de tijd om af te remmen.

Dat gebeurt met de wrijving van de lucht en het gebruik van een parachute. Om 16.48 uur moet hij zachtjes op het oppervlak ploffen. Tien minuten later moet het verlossende signaal dat de landing is gelukt, binnenkomen bij de vluchtleiding in Duitsland.

De landing van de Schiaparelli is in de eerste plaats bedoeld om de technologie te testen voor deel twee van de missie. Rond 2020 willen Europa en Rusland namelijk weer naar Mars. Dan moet een onbemande verkenner worden gebracht. Die kan over het oppervlak rijden en metersdiepe gaten boren, op zoek naar meer sporen van leven.