Opmars Iraakse leger vordert gestaag

ANP Opmars Iraakse leger vordert gestaag

MOSUL - Iraakse troepen hebben het district al-Shoera bevrijd, een gebied ten zuidoosten van Mosul. De terroristen van Islamitische Staat zijn er verdreven. Het gebied ligt op ongeveer 45 kilometer van de beroemde ruïnes van de Assyrische stad Ninive.

Door ANP - 19-10-2016, 10:45 (Update 19-10-2016, 10:45)

Ninive wordt op de oostelijke oever van de rivier de Tigris als het ware omarmd door de stad Mosul, het doel van de Iraakse troepen en Koerdische strijders die maandag de aanval op dit enorme IS-bolwerk openden. In Mosul, dat ook op de westelijke oever van de Tigris ligt, verblijven naar schatting nog anderhalf miljoen burgers.

Niet ver van al-Shoera hebben volgens Iraakse media eenheden van de federale politie het gebied Tel al-Samn ingenomen. Het opperbevel van de strijdkrachten in Bagdad is tevreden over het verloop van de veldtocht tot nu toe.

Tijdens de opmars werden dinsdag zestien ondersteunende vluchten door de coalitie onder leiding van de Verenigde Staten uitgevoerd. De luchtaanvallen concentreerden zich op IS-stellingen in Mosul zelf. Dertien doelen zijn vernietigd, waarbij 35 IS-strijders de dood vonden, aldus het opperbevel.

De media maken tevens melding van een aanval van jonge strijders in de Noord-Iraakse stad op het hoofdkwartier van IS. Ze staken een auto in de brand, hesen de Iraakse vlag en verdwenen daarna weer snel.