ANP Brussel wil hardere aanpak Chinees staal

BRUSSEL - Europa moet harder optreden tegen de Chinese export van spotgoedkoop staal om de eigen staalindustrie te beschermen. De Europese Commissie riep de EU-leiders, die vrijdag in Brussel over het Europese handels- en industriebeleid vergaderen, woensdag op in te stemmen met een pakket maatregelen die ,,onze arbeiders en bedrijven beschermen tegen oneerlijke handel”, aldus commissaris Jyrki Katainen (Banen en Groei).

Door ANP - 19-10-2016, 13:38 (Update 19-10-2016, 13:38)

Al maanden slagen de EU-lidstaten er niet in het eens te worden over de aanpak van 'dumping’. De meeste willen landen als China de duimschroeven aandraaien met hoge importheffingen, maar dat wordt door onder meer Nederland en het Verenigd Koninkrijk geblokkeerd. Zij zijn huiverig voor protectionisme.

Eerder deze week drongen de 58 grootste Europese staalbedrijven, waaronder Tata Steel Europe, het moederbedrijf van de hoogovens in IJmuiden, de EU ook op tot snelle, effectievere actie.