ANP Duikers bergen lijk bij BASF-fabriek

LUDWIGSHAFEN - Twee dagen na de explosie in de BASF-fabriek in het Duitse Ludwigshafen hebben duikers van de politie een lichaam geborgen. De Duitse politie meldde woensdag dat de duikers het lichaam aantroffen in een havenbekken bij de fabriek.

Door ANP - 19-10-2016, 15:02 (Update 19-10-2016, 15:02)

Bij de explosie van maandag kwamen twee medewerkers van de bedrijfsbrandweer van BASF om het leven. Een derde medewerker werd nog vermist. Of het lichaam dat woensdag werd gevonden de vermiste medewerker is, is niet bekend, laat een politiewoordvoerder weten. ,,Helaas moeten we ervan uitgaan dat onze vrees werkelijkheid is geworden en dat we een derde dode te betreuren hebben'', zei BASF-bestuurslid Margret Suckale.

De slachtoffers van het ongeluk werden woensdag herdacht met een minuut stilte. In totaal raakten bij de explosie in het chemieconcern meer dan twintig mensen gewond.