ANP Doodstraf islamisten Egypte van de baan

CAÏRO - Veertien islamisten die in Egypte waren veroordeeld tot de doodstraf moeten opnieuw worden berecht. Daartoe heeft het Egyptische hof van cassatie woensdag besloten, meldt persbureau MENA. De veertien zouden in 2013 betrokken zijn geweest bij een aanval op een politiebureau, uit protest tegen de militaire staatsgreep waarbij toenmalig president Mohamed Mursi het veld moest ruimen.

Door ANP - 19-10-2016, 17:27 (Update 19-10-2016, 17:27)

Het is zeker niet de eerste keer dat de rechters opdracht geven tot een nieuw proces voor terdoodveroordeelden. Sinds de val van Mursi hebben honderden islamisten de doodstraf gekregen, om vervolgens opnieuw berecht te worden. Er is veel verzet tegen de doodstraffen, onder andere van het Westen en mensenrechtenorganisaties.

Het hof van cassatie gaf verder geen uitleg over de uitspraak. De verwachting is dat de motivatie over enkele dagen openbaar wordt gemaakt.