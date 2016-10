Noord-Koreaanse raketlancering mislukt

SEOUL/WASHINGTON - Noord-Korea heeft donderdag weer een raket gelanceerd. De poging mislukte direct na de lancering. De rakettest kwam enkele uren nadat de Verenigde Staten en Zuid-Korea in Washington overeenkwamen om de handen ineen te slaan in de strijd tegen Noord-Korea.

Door ANP - 20-10-2016, 5:45 (Update 20-10-2016, 5:45)

De raket zou een middellange Musudan zijn en gelanceerd zijn vanaf Kusong. Daarvandaan was zaterdag ook een rakettest, welke overigens ook mislukte. Volgens het Amerikaanse en Zuid-Koreaanse leger was de mislukte raketlancering de achtste poging in zeven maanden om een raket te lanceren over een afstand van 3000 kilometer.

,,We veroordelen deze voortdurende illegale provocerende acties", zei Zuid-Korea in een verklaring.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry zei eerder nog dat de VS ,,er alles aan zal doen wat nodig is", om zichzelf, Zuid-Korea en andere geallieerden te beschermen tegen Noord-Korea.