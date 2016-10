China en Filipijnen vallen elkaar in de armen

BEIJING - De Verenigde Staten hebben voor president Duterte van de Filipijnen helemaal afgedaan als beste vriend. De nieuwe kameraad heet China. Tijdens een bezoek aan China heeft zowel Duterte als zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping te kennen gegeven dat zelfs de onenigheid over de Zuid-Chinese Zee de goede voornemens niet kan verstoren.

Door ANP - 20-10-2016, 11:01 (Update 20-10-2016, 11:31)

Rodrigo Duterte arriveerde in Beijing met in zijn kielzog zo'n tweehonderd Filipijnse zakenlieden. Nieuwe contracten in China maken het makkelijker de oude met Amerikaanse concerns te verscheuren. President Xi gaf blijk van enorme tevredenheid. De Filipijnen en China zijn broeders, riep hij uit. De wortels van de twee naties zijn met elkaar verbonden, verklaarde Duterte.

Het betwisten van de heerschappij van de Zuid-Chinese Zee beschouwen de landen nu formeel als niet meer dan een onderdeel van de belangen die zij delen. Het Permanente Hof van Arbitrage stelde nota bene onlangs de Filipijnen in het gelijk in een geschil over het opbrengen van Chinese vissersschepen door de marine in zijn deel van de zee. Dat lijkt plots vergeten.

De twee Aziatische landen maken plannen voor de hervatting van de export door de Filipijnen van landbouwproducten naar China. Op zijn beurt financiert Beijing grote infrastructurele werken in de armlastige Filipijnen. De bilaterale samenwerking wordt snel opgevoerd. Over de oude bondgenoot Verenigde Staten zei Duterte: ,,Ik ga niet meer naar Amerika, daar worden we alleen maar beledigd."