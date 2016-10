Overleg Lavrov en Kerry over Syrië

ANP Overleg Lavrov en Kerry over Syrië

MOSKOU - De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov heeft donderdag telefonisch overleg gevoerd met zijn Amerikaanse ambtsgenoot John Kerry over Syrië. Volgens Moskou hebben zij gepraat over maatregelen om de situatie in het oosten van Aleppo te normaliseren. In die wijken van de Syrische stad hebben opstandelingen het nog voor het zeggen.

Door ANP - 20-10-2016, 20:55 (Update 20-10-2016, 20:55)

Mede om hun de gelegenheid te geven de aftocht te blazen via een paar veilige corridors hebben het regeringsleger van president Assad en bondgenoot Rusland besloten een tijdelijke wapenstilstand in acht te nemen.