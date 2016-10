Europa wil 'verdeeltactiek' Rusland pareren

BRUSSEL - Rusland probeert verdeeldheid te zaaien in de Europese Unie. Daarover zijn de regeringsleiders van de 28 EU-lidstaten het eens. Zij spraken donderdagavond op een top in Brussel af ,,boven alles" eenheid te bewaren en eensgezind op te treden tegen Moskou. Met die woorden vatte EU-president Donald Tusk de discussie over Rusland samen.

,,We hebben een gezamenlijk antwoord nodig en moeten het belang van Europa verdedigen", zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Allerlei Russische vijandigheden kwamen ter tafel, van militaire intimidatiepraktijken tot desinformatiecampagnes en politieke bemoeienis met interne Europese aangelegenheden, aldus Tusk. Hij benadrukte dat de EU niet beoogt de spanningen met Rusland te vergroten, maar in dialoog wil treden.

De leiders besloten ,,alle opties’’ open te houden als Rusland en Syrië ,,wreedheden’’ blijven uitvoeren in Aleppo, zo staat in de eindverklaring. In een conceptversie stond nog een expliciete verwijzing naar sancties tegen personen en organisaties, maar die is uiteindelijk geschrapt.