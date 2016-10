Trump en Clinton grappen bij benefietdiner

NEW YORK - De debatten zijn voorbij, maar donderdagnacht stonden de Amerikaanse presidentskandidaten Donald Trump en Hillary Clinton toch weer tegenover elkaar. Bij het Alfred E. Smith Memorial Foundation Dinner maakten de kandidaten Trump en Clinton traditiegetrouw zichzelf en elkaar belachelijk.

Door ANP - 21-10-2016, 7:19 (Update 21-10-2016, 7:19)

Trump beet het spits af in de brave 'roast' en schilderde Clinton met ironische bewoordingen af als corrupt, hetgeen hem op boegeroep vanuit de zaal kwam te staan. Het hielp zijn populariteit in de zaal niet dat hij even later zei dat Clinton ,,net doet alsof ze katholieken niet haat", doelend op de gehackte emails waarin ze kritisch is op hooggeplaatste personen die het katholicisme omarmen als het meest politiek geaccepteerde geloof.

De democratische kandidate stelde daar tegenover dat Trump bij het beoordelen van de attractiviteit van het Vrijheidsbeeld waarschijnlijk een vier of hoogstens een vijf zou geven. Ze verwees daarmee naar de denigrerende uitlatingen van Trump over vrouwen. Clinton eindigde met te zeggen dat ,,45 het enige mooie getal voor een vrouw is". Clinton zou bij verkiezingswinst de 45e president worden.

Overigens gaven de kandidaten deze keer elkaar wel een hand in tegenstelling tot het debat de dag ervoor.