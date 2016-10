Juncker en Michel hoopvol over CETA-verdrag

BRUSSEL - De kans op Belgische goedkeuring van het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada is nog altijd niet verkeken, ondanks het blijvende verzet van Wallonië. De Belgische premier Charles Michel hoopt althans ,,de komende uren op een positieve oplossing”, zei hij voorafgaand aan de tweede dag van de EU-top in Brussel. ,,Maar ik ben er niet gerust op.'' Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, ontkende dat sprake was van een impasse.

Door ANP - 21-10-2016, 10:51 (Update 21-10-2016, 11:26)

De Waalse regering verwierp donderdagavond nieuwe voorstellen van de Europese Commissie over het CETA-verdrag. De onderhandelingen gaan vrijdag door, zei premier Paul Magnette, die in de ochtend het Waalse parlement bijpraat.

,,Een moeilijke situatie'', verzuchtte Michel. ,,Tijdens de nacht hebben we hard gewerkt.'' Hij maakte uit een gesprek met de Canadese premier Justin Trudeau op dat er sprake is van ,,radicalisering'' van de standpunten. ,,Maar we zijn bezig met een dialoog. Ik wil zeker geen olie op het vuur gooien.'' Hij zei er geen problemen mee te hebben dat ook Magnette rechtstreeks met Canada onderhandelt.

Inmiddels hebben 88 Europarlementariërs uit twintig landen in een brief hun ,,volle steun'' betuigd aan het Waals parlement en Magnette. Onder hen Agnes Jongerius (PvdA), Bas Eickhout (GroenLinks) en Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren). De ondertekenaars vinden dat het Waalse verzet getuigt van ,,democratische vitaliteit en voorbeeldige politieke moed’’.