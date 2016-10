Rusland en België bakkeleien over luchtaanval

MOSKOU - Rusland heeft vrijdag de Belgische ambassadeur in Moskou op het matje geroepen. De twee landen hebben onenigheid over een luchtaanval bij Aleppo. Rusland beweert dat door een aanval van twee Belgische F-16's burgers in de omgeving van de Syrische stad zijn omgekomen. België ontkent en is verontwaardigd.

Twee Russische ministeries, Defensie en Buitenlandse Zaken, zeggen dat door de Belgische beschieting op 18 oktober zes burgers omkwamen. Moskou gebruikt die bewering om aan de tonen dat het Westen met twee maten meet. Het beschuldigt Rusland van dit soort praktijken terwijl het zich zelf aan bombardementen op burgers schuldig maakt.

Terwijl ambassadeur Alex van Meeuwen vrijdag de gang naar het Kremlin maakte, moest zijn Russische collega in Brussel woensdag al bij de Belgische minister van Buitenlandse Zaken komen om te vernemen dat België dit soort beschuldigingen ongepast acht. België behoort weliswaar tot de geallieerde coalitie onder de leiding van de Verenigde Staten, maar op de 18e waren er geen Belgische vliegtuigen boven het gebied bij Aleppo, aldus minister Reynders.