Eerste Duitse 'uitzetopvang' in Hamburg

HAMBURG - Op het vliegveld van Hamburg is vrijdag het eerste Duitse ' Abschiebegewahrsam' in gebruik genomen. Dat is een detentiecentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers die wachten op uitzetting en niet vrijwillig vertrekken. Er is plaats voor twintig personen. Het onderkomen is ook geschikt voor gezinnen met kinderen.

Door ANP - 21-10-2016, 15:23 (Update 21-10-2016, 15:23)

Het Europees gerechtshof verbood in 2014 het opsluiten van migranten die geen recht hebben of kans maken op een verblijfsvergunning in gewone gevangenissen. De 'uitzetopvang' in Hamburg is een redelijk alternatief om verdwijning in de illegaliteit te voorkomen. Het is de bedoeling dat de 'gasten' er maximaal vier dagen zitten voordat ze op het vliegtuig worden gezet.