Britse politie arresteert terreurverdachte

ANP Britse politie arresteert terreurverdachte

LONDEN - De Britse politie heeft vrijdag in het noorden van Londen een tiener gearresteerd die ervan wordt verdacht een terroristische aanslag te hebben beraamd. Agenten gebruikten een stoomstootwapen om de negentienjarige man te overmeesteren. Zij gaan ervan uit dat hij alleen handelde. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor handlangers.

Door ANP - 21-10-2016, 16:11 (Update 21-10-2016, 16:11)

De aanhouding had te maken met de verijdeling van een mogelijke gewelddaad een dag eerder. Toen werd in een metro op het station North Greenwich, niet ver van financieel district Canary Wharf en muziekcentrum O2, een verdacht object gevonden. Dat werd, nadat de omgeving was ontruimd, door specialisten gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Het treinverkeer op de Jubilee-lijn was urenlang gestremd in verband met het onderzoek.