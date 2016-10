Veroordeelde homo's krijgen schadevergoeding

ANP Veroordeelde homo's krijgen schadevergoeding

BERLIJN - Homoseksuele mannen, die indertijd in Duitsland zijn veroordeeld op grond van paragraaf 175, kunnen een schadevergoeding van duizenden euro's tegemoet zien. Het ministerie van Justitie heeft een wetsontwerp afgerond en dat vrijdag ter goedkeuring aan de regering voorgelegd. Een meerderheid in het parlement liet afgelopen zomer al weten de gestrafte homo's te willen compenseren voor het aangedane leed.

Door ANP - 21-10-2016, 16:51 (Update 21-10-2016, 16:51)

Het voorstel voorziet in een bedrag van 3000 euro voor iedereen en 1500 euro per jaar dat gedwongen in de gevangenis werd doorgebracht. Justitie schat dat het om ongeveer vijfduizend slachtoffers gaat. De financiële genoegdoening komt in totaal uit op 30 miljoen euro.

Paragraaf 175, in de oorlog nog flink aangescherpt door de nazi's, verbood homoseks en werd na aanpassing in 1969 pas in 1994 in het herenigde Duitsland volledig geschrapt uit het wetboek van strafrecht. In de DDR werden homo's sinds 1968 niet meer vervolgd.