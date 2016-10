'Principeakkoord' over Turkse rol bij Mosul

ANKARA - Ankara en Bagdad hebben een principeakkoord bereikt dat op termijn kan leiden tot een Turkse rol in het offensief richting Mosul. Dat zei de Amerikaanse minister Ash Carter (Defensie) na een bijeenkomst met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

,,Ik denk dat er in principe een akkoord ligt. We kijken nu naar de praktische kanten daarvan. Dat is waar we nu aan werken'', zei Carter in Ankara.

Turkije heeft een militair contingent in Noord-Irak om strijders te trainen. Die moeten onder meer helpen bij de herovering van Mosul op Islamitische Staat. Dat is tegen het zere been van de Iraakse regering, die de aanwezigheid van Turkse troepen ziet als inbreuk op de Iraakse soevereiniteit.