ANP Duterte wil banden met VS niet verbreken

MANILLA/WASHINGTON - De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft zijn in China gedane verhaal over de ,,scheiding van de Verenigde Staten'' vrijdag alweer bijgesteld. De luidruchtige leider zei nu dat hij de banden met de Amerikanen helemaal niet wil verbreken omdat die belangrijk zijn voor het land, zeker economisch.

Door ANP - 21-10-2016, 19:06 (Update 21-10-2016, 19:06)

Met zijn uitlatingen tijdens zijn bezoek aan de Chinese president Xi Jinping bedoelde Duterte eigenlijk dat de VS en de Filipijnen op het gebied van buitenlandse politiek geen ,,zwaluwstaartverbinding'' hoeven te hebben.

Het Witte Huis is de retoriek van Duterte al tijdje zat. ,,We horen van hem de laatste maanden te veel publieke verklaringen die verontrustend zijn'', reageerde woordvoerder Josh Earnest. ,,En de frequentie heeft nog een element toegevoegd aan de onnodige onzekerheid over onze relatie. Daar zijn we beiden niet bij gebaat.''