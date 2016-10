Visumrel rond Russische ambassade in Londen

LONDEN - De Russische ambassade in Londen heeft de bezetting moeten terugschroeven. Volgens de Russische ambassadeur Aleksandr Jakovenko is het lastig om medewerkers te vervangen, omdat de Britse autoriteiten flink de tijd nemen met het verstrekken van visums.

Tientallen medewerkers zouden al maanden wachten op groen licht van de Britse autoriteiten om af te reizen naar het land. ,,Medewerkers kunnen niet worden vervangen omdat de visums niet worden uitgegeven'', klaagde de ambassadeur, die vreest dat zijn personeelsbestand straks nog verder krimpt.

De Britse autoriteiten zijn zich van geen kwaad bewust. ,,Het is geen beleid om het verlenen van visums aan Russische diplomaten te vertragen'', zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De relatie tussen de landen is al geruime tijd gespannen. Moskou en Londen vlogen elkaar eerder in de haren over Syrië, Oekraïne en de moord op een voormalige KGB-agent in Londen.