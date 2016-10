Ruim 8100 migranten in 'jungle' Calais

CALAIS - Kort voordat de Franse autoriteiten beginnen met de ontruiming van het vluchtelingenkamp 'de jungle' bij Calais, zitten er ruim 8100 vluchtelingen in dit geïmproviseerde kamp. Dat blijkt uit een telling zaterdag van hulporganisaties die migranten helpen.

Door ANP - 22-10-2016, 15:21 (Update 22-10-2016, 15:30)

De organisaties L'Auberge des Migrants, Help Refugees en Utopia 56 vrezen dat een groot aantal van de 8100 illegalen na de ontruiming van de jungle in een andere vluchtelingenkamp terechtkomt, met veel minder voorzieningen en zonder hulpverleners. Volgens de hulporganisaties zouden veel van die migranten in handen van mensensmokkelaars kunnen vallen, zeker omdat de winter in aantocht is.

De Franse autoriteiten beginnen maandag met het weghalen van de migranten. Volgens een regeringsmedewerker worden ze overgebracht naar een enorme hangar. Daar wordt gekeken of het gaat om kinderen zonder begeleiding, gezinnen, volwassenen of kwetsbare personen.

Het is de bedoeling maandag al 3000 mensen over te brengen naar opvangcentra elders in Frankrijk. Dinsdag moeten nog eens 2400 mensen weg en woensdag 2000. De autoriteiten willen de ontruiming van het kamp aan het eind van de week hebben voltooid.