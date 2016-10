Donald Trump gaat vrouwen aanklagen

WASHINGTON - De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump gaat na de verkiezingen alle vrouwen aanklagen die hem beschuldigd hebben van seksueel misbruik. Zaterdag wees pornoster Jessica Drake nog met de beschuldigende vinger naar hem, aldus Amerikaanse media. Drake is de elfde vrouw die Trump van seksueel misbruik beschuldigt.

Door ANP - 23-10-2016, 1:00 (Update 23-10-2016, 9:48)

,,Al die leugenaars ga ik aanklagen zodra de verkiezingen voorbij zijn," zei Trump zaterdag (lokale tijd) en hij voegde eraan toe ,,ik kijk er nu al naar uit". Donald Trump verdenkt Clinton en de Democratische partij ervan achter alle beschuldigingen te zitten.

Trump maakte in Gettysburg de plannen bekend voor zijn eerste honderd dagen in het Witte Huis. Het aanklagen van de vrouwen is slechts één punt op zijn agenda.

Muur

Veel andere punten werden al eerder bekendgemaakt, zoals het bouwen van een - door Mexico te betalen - muur op de grens met Mexico. Hij wil alle criminele migranten deporteren en de door president Barack Obama hervormde gezondheidszorg moet ongedaan worden gemaakt. Op handelsgebied neemt Trump afscheid van het Trans Pacific Pact (TPP) en wil hij opnieuw onderhandelen over de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst NAFTA.

Trump noemt zijn honderddagenplan ,,de overeenkomst tussen Donald J. Trump en het Amerikaanse volk".