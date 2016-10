Meer opiumproductie in Afghanistan

ANP Meer opiumproductie in Afghanistan

KABUL - De productie van opium in Afghanistan is dit jaar flink toegenomen. Dat blijkt uit een rapport van de VN-organisatie voor drugs en misdaad (UNODC). Er wordt dit jaar naar verwachting 4800 ton opium geproduceerd, tegen 3300 ton vorig jaar.

Door ANP - 23-10-2016, 14:00 (Update 23-10-2016, 14:00)

De daadwerkelijke productie zou zelfs nog hoger kunnen uitvallen, aangezien waarnemers van UNODC niet overal konden controleren. Juist in de provincies waar veel opium geproduceerd wordt, was het vaak te onveilig.

Opium, dat wordt gewonnen uit papaver, is een grondstof voor heroïne. Het geld dat ermee wordt verdiend, gaat vaak naar terroristische organisaties. De opbrengst zou voor de Taliban alleen al in 2015 rond de 500 miljoen dollar (459 miljoen euro) liggen.

Vooral in het noorden is de productie toegenomen, met maar liefst 324 procent. Maar het merendeel van de opium wordt geproduceerd in de zuidelijke regio Helmand waar de Taliban het actiefst is.

Het totale gebied waar papaver wordt geteeld, is naar schatting met 10 procent toegenomen en beslaat nu 201.000 hectare.