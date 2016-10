Spaanse socialisten geven premier vertrouwen

MADRID - De Spaanse socialisten hebben zondag de weg vrijgemaakt voor een minderheidsregering van de conservatieve volkspartij PP. Daarmee is een einde gekomen aan de politieke impasse van de afgelopen tien maanden. Door de onmacht van het demissionaire kabinet om besluiten te nemen, stagneerde de economische ontwikkeling in Spanje.

Door ANP - 23-10-2016, 16:24 (Update 23-10-2016, 16:24)

Op een congres van de centrumlinkse PSOE stemden 139 leden in met gedoogsteun voor premier Mariano Rajoy, die nu eindelijk aan zijn tweede termijn kan beginnen. De rest van de stemgerechtigden, 96 in getal, toonde nog altijd geen vertrouwen in Rajoy. De koerswijziging heeft te maken met het vertrek van partijleider Pedro Sánchez, die samenwerking met de PP al die tijd uitsloot en aanstuurde op nieuwe parlementsverkiezingen. Hij stapte onlangs gedwongen op na het verlies in regionale verkiezingen.