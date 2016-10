Vijf doden bij vliegtuigongeluk Malta

ANP Vijf doden bij vliegtuigongeluk Malta

LUQA - Bij de internationale luchthaven van Malta is maandagochtend een klein militair vliegtuig verongelukt, waarbij alle vijf inzittenden zijn omgekomen. Het Luxemburgse toestel raakte bij het opstijgen uit balans en stortte neer aan de rand van de startbaan, waarna het in brand vloog, zei een ooggetuige tegen de Times of Malta.

Door ANP - 24-10-2016, 9:21 (Update 24-10-2016, 9:51)

Volgens bronnen van de Maltese krant was het gecharterde toestel mogelijk op weg naar Misrata in Libië. Er waren aanwijzingen dat het was gehuurd door Frontex, maar de EU-grensbewakingseenheid liet weten dat dit niet het geval was.

Over de nationaliteit van de inzittenden zijn nog geen mededelingen gedaan. De luchthaven van Luqa is voorlopig gesloten.