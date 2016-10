Asielzoekers op Lesbos zijn wachten beu

ANP Asielzoekers op Lesbos zijn wachten beu

ATHENE - Bij protesten in een opvangkamp voor vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos is maandag brand gesticht. Meerdere containers waarin de kampadministratie was gevestigd, gingen in vlammen op.

Door ANP - 24-10-2016, 12:13 (Update 24-10-2016, 12:13)

Er zijn onder de medewerkers geen mensen gewond geraakt, liet het Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken EASO weten. Behalve de brandweer is ook de politie in het kamp aanwezig.

Boven het opvangcentrum hangen dikke rookwolken. In het kamp verblijven voornamelijk mensen uit Pakistan, die er al een lange wachttijd op hebben zitten. Ze zijn het wachten beu en met de brandstichting willen ze protesteren tegen de lange procedure voor hun asielaanvraag.

De bewoners van het centrum moeten eigenlijk terug naar Turkije, waar ze vandaan kwamen. Ze mogen echter eerst asiel aanvragen. Maar te weinig personeel maakt van de afhandeling een zaak van de lange adem. Op Lesbos verblijven naar schatting 15.600 vluchtelingen, terwijl er maar plek is voor achtduizend mensen.