Belgische gesprekken over CETA mislukt

BRUSSEL - De Belgische premier Charles Michel heeft Wallonië er niet van kunnen overtuigen akkoord te gaan met het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada. De leiders van Franstalig België weigeren om hun verzet tegen het omstreden pact op te geven, bleek maandag in Brussel na overleg tussen de diverse Belgische overheden.

Door ANP - 24-10-2016, 14:33 (Update 24-10-2016, 14:33)

,,Onze positie is niet veranderd'', zei de Waalse premier Paul Magnette. Die uitkomst maakt het zeer onwaarschijnlijk dat de Canadese premier Justin Trudeau het verdrag donderdag in Brussel komt ondertekenen. De Waalse regering zei eerder al zich niet onder druk te laten zetten. Een belangrijk kritiekpunt is de aparte rechtspraak die conflicten moet beslechten.