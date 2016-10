Overleg over Mosul zonder Irak en Turkije

PARIJS - De topontmoeting dinsdagmiddag in Parijs over de toekomst van de Iraakse stad Mosul als Islamitische Staat is verdreven, zal plaatsvinden zonder vertegenwoordigers van Irak en Turkije. Beide landen nemen niet deel aan de gesprekken tussen ongeveer tien ministers van Defensie.

Door ANP - 25-10-2016, 5:12 (Update 25-10-2016, 5:12)

De regeringen in de Turkse hoofdstad Ankara en de Iraakse hoofdstad Bagdad liggen met elkaar overhoop over Mosul. Turkije ziet voor zichzelf een actieve rol in het offensief op Mosul en verklaarde dat het door artilleriebeschietingen al meerdere IS-strijders heeft gedood. Dat is tegen het zere been van de Iraakse regering, die geen Turkse betrokkenheid wil bij het offensief op het laatste grote bastion van IS in het land.

Bij de vergadering zullen vooral defensieministers uit Europa en de Verenigde Staten met elkaar overleggen. Vorige week spraken ook al de ministers van Buitenlandse Zaken van meerdere landen in Parijs met elkaar over de toekomst van Mosul.